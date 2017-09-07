Керчан приглашают на выставку-ярмарку «Мир самоцветов»

Выставка-ярмарка «Мир самоцветов» путешествует по разным городам и странам не один год. На этот раз «Мир самоцветов» решил вновь напомнить горожанам об их каменных традициях.

Согласитесь, для Керчи такая выставка очень органична. Помимо того, что жители могут хорошенько рассмотреть камни и примерить украшения, мастера, в свою очередь, подробно рассказывают о своих изделиях, и проводят мастер-классы. На одном из них посетители могут определить свойства минералов. Организаторы ярмарки отмечают, что люди, принимающие участие — хорошо знают и любят камни. А это главное в любом деле.

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Все украшения представленные на ярмарке — ручной работы. Профессионалы — камнерезы, ювелиры и огранщики, а может быть и новички этого ремесла, вдохновлённые изделиями, могут приобрести здесь инструменты и оборудование для себя.

Выставка «Мир самоцветов» открыта в керченском доме культуры до 10 сентября с 10:00 до 20:00.

Выставка-ярмарка «Мир самоцветов» фото

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