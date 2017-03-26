Керчан приглашают обсудить тарифы на отопление

Во вторник, 28 марта в городском культурном центре им. Богатикова пройдут общественные слушания, касающиеся тарифов на тепло.

Обсуждение тарифов на теплоносители города начнется в 17.00 по адресу Свердлова, 6, на втором этаже культурного центра, в большом концертном зале.

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После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации несколько раз прошли повышения тарифов по оплате услуг ЖКХ, поэтому каждое новое изменение тарифов вызывает негативную реакцию жителей Крыма и Керчи.

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Последние отгремевшие дебаты, касающиеся капитального ремонта домов, прошли в жаркой обстановке, т.к. люди хотят понимать, за что они платят и будут платить. Журналисты KerchINFO.com будут следить за грядущими обсуждениями и дадут объемный отчет о мероприятии Следите за новостями.



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