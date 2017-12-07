Керчан приглашают послушать джаз

В городском Центре Культуры и досуга им. Богатикова 15 декабря в 18.30 состоится творческий концерт лауреата международных джазовых фестивалей группы “Граффити” “Граффити приглашает друзей”.

В концерте прозвучат музыкальные композиции известных джазовых хитов, авторские произведения и современная эстрадная музыка. Руководитель группы композитор Александр Коновалов. Вход на концерт бесплатный.

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