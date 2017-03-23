Керчан приглашают поучаствовать в акции «Час земли»

Все желающие 25 марта смогут принять участие в экологической акции «Час земли». Акция направлена на привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды.

Акция проводится ежегодно в последнюю субботу марта с 20.30 до 21.30. В ходе проведения необходимо на один час отключить свет и другие не слишком важные для жизни электроприборы.

Редакция KerchINFO.com отмечает необходимость ответственного отношения к природным ресурсам, а также ориентацию на формирование повседневной экологической культуры.

Читайте: В Керчи проведут 8 субботников

Час Земли организован и проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF). Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты. В России Час Земли проводится с 2009 года. А в 2015 году в ней приняло участие около 20 миллионов россиян.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

