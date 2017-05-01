Керчан приглашают принять участие в шествии «Бессмертного полка»

«Волонтеры Победы» приглашают керчан присоединиться к народной части парада Победы 9 мая — шествию Бессмертного полка.

Бессмертный полк — это акция, которая проводится во многих городах и странах всего мира. Она призвана сохранять память о героях войны в наших умах как можно дольше, напоминать участникам и зрителям о том, что у каждого подвига есть лицо, и как важно беречь историю своей семьи и страны. Бессмертный полк — это дань уважения и благодарности тем, кто уже не с нами, но навсегда останется в наших сердцах.

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Если среди ваших родственников были участники Великой Отечественной войны, вы можете почтить память этих героев, пройдя с их портретами 9 мая в рамках шествия Бессмертного полка.

Сбор участников Бессмертного полка будет проходить на территории сквера у Морского вокзала, возле дома №20 по ул, Кирова.

— сбор участников на месте встречи — до 8:45 (в 9:00 ул. Кирова будет полностью перекрыта)

— построение колонны — 10:45

— начало движения колонны — 11:00

— окончание движения – 11:20 в Сквере Славы

Уважаемые участники, не забывайте, что с раннего утра все центральные улицы будут перекрыты для движения транспорта. Ближайшая рабочая остановка до места встречи — ул. Самойленко, беспрепятственно пройти от нее до Морвокзала можно по ул. Карла Маркса.

Также просим обратить внимание, что на территорию проведения парада Победы запрещено проносить оружие, колюще-режущие и запрещенные предметы, взрывчатые и огнеопасные вещества, алкоголь, наркотики, жидкости в стеклянной и металлической таре, а также в пластиковой, превышающей объем в 0,5л. На территории будут установлены пункты пропуска с металлодетекторами.

Для вашего удобства на месте сбора будут установлены баки с бесплатной питьевой водой, сидения для отдыха, а также буду дежурить медики и волонтеры, к которым вы сможете, в случае необходимости, обратиться за помощью.

Пресс-служба КМП РШ ВОД «Волонтёры Победы»

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