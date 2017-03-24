Керчан приглашают принять участие в акции «Родной ветеран»

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым приглашает жителей Керчи поучаствовать в патриотической акции «Родной ветеран». В этом году она продлится до 9 мая.

Министерство предложило всем желающим присылать рассказы о ветеранах, об их доблестных делах, а также их фотографии. Кроме того, приветствуются статьи о работе пожарной охраны в военные годы — передает KerchINFO.com.

«Мы скорбим о миллионах наших сограждан, погибших в Великой Отечественной войне, чтим память погибших солдат и выражаем благодарность ветеранам. Пусть все знают о том, как защищал нашу Родину ваш родной ветеран. Эту акцию мы также будем продолжать каждый последующий год», – отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Работы принимаются на электронную почту пресс-службы Крымского подразделения МЧС России – crimeamchs@yandex.ru

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Как отмечают организаторы, лучшие школьные сочинения или просто ваши рассказы о боевых подвигах дедов и прадедов будут опубликованы на сайте МЧС Крыма, в соцсетях и в газете «Крымский спасатель МЧС России».

Кроме того, все произведения о подвигах керчан в годы Великой Отечественной войны будут внесены на сайт «Бессмертного полка».



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