Керчан приглашают принять участие в экологической акции

В Керчи стартовала экологическая акция «Добрые крышечки». Цель мероприятия – сделать город чище.

Волонтеры проекта «Добрые крышечки» встретились с читателями библиотеки № 1 им. О. Кошевого, где рассказали о акции.

Мероприятие направлено сразу на две важные цели – очищение планеты и помощь детям, которые нуждаются в поддержке.

Акция уже во всю проходит по многих городам России с декабря 2016 года.

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«Символом для проекта послужил «Цветик-семицветик» из сказки В. Катаева о девочке Жене, которая получила в подарок волшебный цветок с разноцветными лепестками и потратила их впустую. Но последний, свой заветный лепесток, она пожертвовала на то, чтобы хромой мальчик стал здоровым и обрел свободу передвижения», — рассказали волонтеры.

Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо принести в библиотеки города чистые крышечки от пластиковых бутылок, тетра-паков, любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE или 05, PP.

Собранные крышечки с пластиковых бутылок будут отправлены на экологическую переработку, а полученные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития.

Также в ходе встречи читателям показали презентацию, в которой ярко продемонстрированы последствия загрязнения нашей планеты пластиком и методы его утилизации.

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