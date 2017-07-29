Керчан приглашают принять участие в экологической акции

В Керчи стартовала экологическая акция «Добрые крышечки». Цель мероприятия – сделать город чище.
Волонтеры проекта «Добрые крышечки» встретились с читателями библиотеки № 1 им. О. Кошевого, где рассказали о акции.
Мероприятие направлено сразу на две важные цели – очищение планеты и помощь детям, которые нуждаются в поддержке.
Акция уже во всю проходит по многих городам России с декабря 2016 года.
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«Символом для проекта послужил «Цветик-семицветик» из сказки В. Катаева о девочке Жене, которая получила в подарок волшебный цветок с разноцветными лепестками и потратила их впустую. Но последний, свой заветный лепесток, она пожертвовала на то, чтобы хромой мальчик стал здоровым и обрел свободу передвижения», — рассказали волонтеры.
Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо принести в библиотеки города чистые крышечки от пластиковых бутылок, тетра-паков, любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE или 05, PP.
Собранные крышечки с пластиковых бутылок будут отправлены на экологическую переработку, а полученные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития.
Также в ходе встречи читателям показали презентацию, в которой ярко продемонстрированы последствия загрязнения нашей планеты пластиком и методы его утилизации.
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