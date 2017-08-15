Керчан приглашают принять участие в «Кроссе Нации»

В Симферополе пройдет акция «КРОСС НАЦИИ». Керчане могут присоединиться к забегу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Крым.

16 сентября 2017 года в Симферополе запланировано проведение Всероссийского дня бега «КРОСС НАЦИИ». Начало мероприятия в 12.00 на площади В.И.Ленина г. Симферополь. Регистрация участников с 9.00.

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Желающие участвовать во «Всероссийском дне бега «Кросс Нации» просьба обращаться в Отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью, контактный тел. 21458, ул. Свердлова д. 6, ком.219.

Справка. Всероссийский день бега «Кросс нации» – это самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России, как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года.

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