Керчан приглашают провести вечер в библиотеке

В центральной городской библиотеке имени Белинского 21 апреля пройдет акция Библионочь—2017 «Новое прочтение». Организаторы обещают массу мероприятий на любой вкус.

В программе мероприятия гостей ждет показ фрагмента из спектакля Мориса Метерлинка «Синяя птица», который будет представлен театром «Амплуа» детской школы искусств им. Сердюка (руководитель Екатерина Холодная). Также гостям представят «поэтическое дефиле» под названием «Весна. Любовь. Поэзия», в ходе которого состоится прочтение стихов и исполнение авторских песен.

Присутствующие смогут принять участие в викторинах «Котомания» и «Звездный час». Победителей викторин ждут призы от спонсоров. Также будет проведен литературный обзор «Русский буккер—2016».

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Кроме того в библиотеке Белинского состоится открытый чемпионат по ролевой игре «Мафия». Победитель будет награжден почетной грамотой. Организаторы обещают много интересного и приглашают всех желающих принять участие.



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