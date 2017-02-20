Керчан приглашают проводить Масленицу

Жителей города приглашают на праздник Масленицы. Гостей ждут народные гулянья и караоке.

На центральной площади города 26 февраля пройдут народные гулянья. Керчане будут провожать Масленицу и приглашать в гости весну.

С 12:00 до 14:00 на площади им. Ленина будут проводы Масленицы, а с 14:00 до 16:00 все присутствующие смогут принять участие в народном караоке.

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Отметим, сегодня началась Масленичная неделя. На протяжении этих семи дней принято печь блины с разной начинкой. Некоторые даже обращают внимание на то, как ведут себя блины, чтобы предугадать будущее. Вот некоторые из них:

Если блин легко перевернулся — в этом году предстоит замужество.

Если блин пристал к сковороде — еще 3 года в родительском доме сидеть.

Ровные края у блина — замужество счастливое будет.

Края неровные, рваные — подумать надо, за того ли замуж собираетесь.

Если посередине получился припек, муж будет верный. Если сбоку — на соседок заглядываться станет.

Сколько дырочек в блине — столько ребятишек по лавкам.

Красивый румяный блин — здоровья много будет, бледный — к болезням.

Тонкий блин — к легкой жизни, толстый — к труду.

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