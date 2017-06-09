Керчан приглашают спеть на день России

В День России на керченской набережной будут слышны песни о Родине. Присоединится к действу может любой желающий.

В День России, 12 июня, всех керчан и гостей города, которые любят петь, приглашают на набережную к памятник А. С. Пушкину к 20-00, чтобы спеть любимые песни о Родине, России.

Организатор и дирижёр «Народного керченского хора» — поэт и композитор Ольга Дубова.

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ЧТО НЕ ВАЖНО:

1. Умеете ли вы петь

2. Знаете ли вы хотя бы кого-то из поющих

3. Сколько вам лет

ЧТО ВАЖНО:

1. Вы любите петь

2. Вы любите Россию

3. Вы хотите спеть песни о России, Родине

ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО:

1. Знать наизусть слова Гимна России (хотя бы припев)

2. Повторить (по возможности, распечатать для себя) слова песен, которые будем петь (список и тексты размещены ниже)

3. Следовать указаниям дирижёра, задающего тон, темп, ритм, начало и окончание мелодии.

Предварительная репетиция для всех желающих состоится 11 июня в ДК «Корабел» в 109 классе в 17:00.

Список песен, которые будем петь:

1. Гимн России

2. Я люблю тебя, Россия

3. Родина (Вижу чудное приволье)

4 Широка страна моя родная

5 С чего начинается Родина

6 Наш край (то берёзка, то рябина)

7 Русское поле

8 Берёзовый сок (Лишь только подснежник распустится в срок)

9 Гляжу в озёра синие

10 Я люблю тебя, жизнь

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