Керчан приглашают спеть на день России

Керчан приглашают спеть на день России
Июнь 09 10:14 2017

В День России на керченской набережной будут слышны песни о Родине. Присоединится к действу может любой желающий.

В День России, 12 июня, всех керчан и гостей города, которые любят петь, приглашают на набережную к памятник А. С. Пушкину к 20-00, чтобы спеть любимые песни о Родине, России.

Организатор и дирижёр «Народного керченского хора» — поэт и композитор Ольга Дубова.

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ЧТО НЕ ВАЖНО:
1. Умеете ли вы петь
2. Знаете ли вы хотя бы кого-то из поющих
3. Сколько вам лет

ЧТО ВАЖНО:
1. Вы любите петь
2. Вы любите Россию
3. Вы хотите спеть песни о России, Родине

ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО:
1. Знать наизусть слова Гимна России (хотя бы припев)
2. Повторить (по возможности, распечатать для себя) слова песен, которые будем петь (список и тексты размещены ниже)
3. Следовать указаниям дирижёра, задающего тон, темп, ритм, начало и окончание мелодии.

Предварительная репетиция для всех желающих состоится 11 июня в ДК «Корабел» в 109 классе в 17:00.

Список песен, которые будем петь:

1. Гимн России
2. Я люблю тебя, Россия
3. Родина (Вижу чудное приволье)
4 Широка страна моя родная
5 С чего начинается Родина
6 Наш край (то берёзка, то рябина)
7 Русское поле
8 Берёзовый сок (Лишь только подснежник распустится в срок)
9 Гляжу в озёра синие
10 Я люблю тебя, жизнь

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