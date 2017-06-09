Керчан приглашают спеть на день России

В День России на керченской набережной будут слышны песни о Родине. Присоединится к действу может любой желающий.
В День России, 12 июня, всех керчан и гостей города, которые любят петь, приглашают на набережную к памятник А. С. Пушкину к 20-00, чтобы спеть любимые песни о Родине, России.
Организатор и дирижёр «Народного керченского хора» — поэт и композитор Ольга Дубова.
Читайте: План мероприятий на День России в Керчи
ЧТО НЕ ВАЖНО:
1. Умеете ли вы петь
2. Знаете ли вы хотя бы кого-то из поющих
3. Сколько вам лет
ЧТО ВАЖНО:
1. Вы любите петь
2. Вы любите Россию
3. Вы хотите спеть песни о России, Родине
ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО:
1. Знать наизусть слова Гимна России (хотя бы припев)
2. Повторить (по возможности, распечатать для себя) слова песен, которые будем петь (список и тексты размещены ниже)
3. Следовать указаниям дирижёра, задающего тон, темп, ритм, начало и окончание мелодии.
Предварительная репетиция для всех желающих состоится 11 июня в ДК «Корабел» в 109 классе в 17:00.
Список песен, которые будем петь:
1. Гимн России
2. Я люблю тебя, Россия
3. Родина (Вижу чудное приволье)
4 Широка страна моя родная
5 С чего начинается Родина
6 Наш край (то берёзка, то рябина)
7 Русское поле
8 Берёзовый сок (Лишь только подснежник распустится в срок)
9 Гляжу в озёра синие
10 Я люблю тебя, жизнь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: