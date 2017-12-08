Керчан приглашают украсить ёлку в Молодёжном парке

На следующей неделе в городе торжественно откроется обновлённый Молодёжный парк. Для керчан это самый настоящий подарок к зимним праздникам, а какой Новый год без ёлки? В парке уже установлена зелёная красавица, теперь дело за малым – украсить её игрушками, к чему и призывают всех горожан.

Руководство города объявляет сбор ёлочных игрушек. Приветствуются новогодние украшения, сделанные своими руками! На торжественном открытии парка керчане увидят их на новогодней елке.

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Если вы хотите принять участие в акции «Укрась новогоднюю елку» нужно до 13 декабря принести новогодние игрушки в отдел по организационной работе и взаимодействию со СМИ городской Администрации по адресу ул. Кирова, 17, каб. 306

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