Керчан приобщали к быту Боспорского царства

В керченском лапидарии открылась выставка «Боспор и боспоряне». Гостям представили каменные скульптуры, описывающие быт Боспорского царства.
Гости выставки смогли посмотреть, какими были мужчины и женщины, как они одевались, какие у них были прически, украшения. Начальник отдела «Лапидарий» ВКИКМЗ Нина Кучеревская рассказала собравшимся об укладе жизни античных боспорян, об их традициях и верованиях.
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Изюминкой коллекции стал фрагмент скульптуры знатного боспорянина. Также присутствовали анималистические фрагменты скульптур.
В конце собравшихся ждал сюрприз. В зал вошли настоящие прекрасные жительницы Боспорского царства, в платьях того времени. Их роли исполнили воспитанницы модельного «Sigma Scouting». Гости мероприятия встречали их аплодисментами.
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