Керчан призывают опасаться телефонных мошенников

С целью обеспечения безопасности граждан, профилактики и недопущения совершения злоумышленниками мошеннических действий полицейские призывают керчан и гостей города быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми лицами, не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

В Керчи зафиксированы отдельные случаи завладения денежными средствами граждан путем обмана. Злоумышленники звонят на городской или мобильный телефон, и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, просят оказать какие-либо услуги за дополнительное вознаграждение либо сообщают керчанам о происшествии или трагедии, которая произошла с их родными и близкими людьми с последующей необходимостью перечисления денежных средств.

Во избежание фактов телефонного мошенничества, а также негативных последствий полицейские призывают граждан не поддаваться на уловки мошенников, перепроверять полученную информацию, о всех случаях вымогательства денежных средств со стороны правоохранителей либо оказания услуг за дополнительное вознаграждение незамедлительно сообщать по телефонам (36561) 6-11-93 или 102.

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Ни в коем случае не передавайте и не перечисляйте денежные средства незнакомым людям! Проведите разъяснительную работу с родственниками пожилого возраста.

Напоминаем, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, как при получении, так и при даче взятки (ст.ст. 290, 291 УК РФ).

Помните! лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы о даче взятки.

В случае оказания давления на заявителя и угроз со стороны вымогателя сотрудники полиции могут обеспечить заявителю меры по обеспечению его личной безопасности.

Телефоны и адреса отделов полиции УМВД России по г. Керчи:

(+36561) 6-11-93, 102 — дежурная часть УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Ленина,8);

(+36561) 7-81-52 –дежурная часть отдела полиции No 1 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 42);

(+36561) 7-81-60 –дежурная часть отдела полиции No 2 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 1 «А»);

(+36561) 7-81-70 – дежурная часть отдела полиции No 3 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Р. Люксембург, 2).

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