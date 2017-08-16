Керчан просят экономить электричество

Городская администрация просит керчан экономно использовать электрическую энергию.

В связи с аномально высокими температурами воздуха и опасными метеорологическими условиями погоды жителям города необходимо стараться ограничивать потребление электричества.

Ограничения следует ввести с целью предотвращения чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с возрастанием уровня потребления электрической энергии в Республике Крым, а также повышением суммарного объема генерации Республики Крым и перетоков по энергомосту «Тамань-Крым».

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Напоминаем, что в городе участились случаи выключения света в различных районах. Это происходит из-за повышенного энергопотребления в городе. Особо энергозатратными часами является период с 19:00 до 23:00.

Кроме того, из-за недостаточности электроэнергии отключения света могут затронуть не только полуостров Крым, но и Краснодарский край.

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