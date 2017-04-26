Керчан просят не пугаться сирен

Завтра, 27 апреля в Крыму проверят системы оповещения населения. Об этом передает пресс—служба МЧС Крыма.

В ведомстве отмечается, что это – незапланированный тест системы. В течение проверки, будут запущены способы радиооповещения и сирены. Запуск пройдет дважды – в 10 утра и 3 часа дня.

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Проверка систем оповещения будет проведена по распоряжению Главы Крыма Сергея Аксенова. Министерство чрезвычайных ситуаций просит граждан не беспокоится во время проверки.

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