Керчан просят не пугаться сирен

Керчан просят не пугаться сирен
Апрель 26 16:13 2017

Завтра, 27 апреля в Крыму проверят системы оповещения населения. Об этом передает прессслужба МЧС Крыма.
В ведомстве отмечается, что этонезапланированный тест системы. В течение проверки, будут запущены способы радиооповещения и сирены. Запуск пройдет дважды  – в 10 утра и 3 часа дня.

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Проверка систем оповещения будет проведена по распоряжению Главы Крыма Сергея АксеноваМинистерство чрезвычайных ситуаций просит граждан не беспокоится во время проверки.

 

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