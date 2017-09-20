Керчан просят придумать названия автобусным остановкам

Овощная база может стать Гаражами, Швейная фабрика – Центральным рынком, а Фабрика-Кухня – Политехническим колледжем – Керченский общественный совет просит горожан принять участие в опросе и предложить свои названия устаревшим остановкам гортранспорта.

В администрации разрабатывают проекты новых остановок, следовательно, и названия должны быть обновлённые и соответствовать сегодняшней жизни Керчи, а не вчерашней.

«Трудно объяснить гостям нашего города, почему маршрут № 19, например, следует от давно несуществующего завода ЗЖБИ до такого же несуществующего завода МКСК» – пишут в Горсовете.

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В списке устаревших названий – 32 остановки в разный районах Керчи. Предложения от горожан принимаются на почту infopol2014@mail.ru. На сайте Общественного совета можно скачать подробный список всех остановок, которые планируют переименовать. Опрос продлится 20 дней.

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