Керчан просят принять участие в будущем города

Руководство Керчи проводит опрос среди местного населения. Он нацелен на развитие города и создании более комфортных условий для жизни керчан.
В рамках разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 года, проводится исследование общественного мнения путем проведения опроса на сайте Администрации города Керчи и сбора предложений в «ЯЩИК ИДЕЙ».
«Просим выразить активную гражданскую позицию и принять участие в будущем своего города», — идёт речь в сообщении.
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В опросе необходимо ответить на 50 вопросам по 8 различным тематикам.
ОПРОС ПРОВОДИТСЯ с 01.09.2017 по 22.09.2017 года.
Для участия в опросе перейдите по ссылке.
«ЯЩИК ИДЕЙ» расположен по адресам:
Также, свои предложения по развитию города вы можете направлять на электронный адрес управления экономического развития Администрации города Керчи: kerchtpr@mail.ru.
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