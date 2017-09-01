Керчан просят принять участие в будущем города

Руководство Керчи проводит опрос среди местного населения. Он нацелен на развитие города и создании более комфортных условий для жизни керчан.



В рамках разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 года, проводится исследование общественного мнения путем проведения опроса на сайте Администрации города Керчи и сбора предложений в «ЯЩИК ИДЕЙ».

«Просим выразить активную гражданскую позицию и принять участие в будущем своего города», — идёт речь в сообщении.

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В опросе необходимо ответить на 50 вопросам по 8 различным тематикам.

ОПРОС ПРОВОДИТСЯ с 01.09.2017 по 22.09.2017 года.

Для участия в опросе перейдите по ссылке.

«ЯЩИК ИДЕЙ» расположен по адресам:

ул. ул. Орджоникидзе, 88 — ДК Корабел, 1 этаж

ул. Кирова,5 — 1 этаж

ул. Кирова, 17 — Администрация г.Керчи, фойе

ул. Войкова, 30 – Детская школа искусств им.Р.В. Сердюка, 1 этаж

Также, свои предложения по развитию города вы можете направлять на электронный адрес управления экономического развития Администрации города Керчи: kerchtpr@mail.ru.

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