Среди керчан проводится опрос об эффективности функционирования органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан указ «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». В рамках данного указа жителям Крыма в целом и Керчи в частности необходимо будет принять участи в электронном опросе, который состоит из 14 пунктов.

Принять участие в опросе каждый житель Керчи сможет на протяжении всего года на правительственном сайте.

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