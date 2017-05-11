Керчан проверили на знание основ безопасности

В Керчи прошёл первый этап Всероссийских соревнований. Школьники состязались в знаниях в области безопасной жизнедеятельности.

Вчера, 10 мая, на базе школы № 24 состоялся муниципальный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности».

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Основными целями соревнований являются формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, совершенствование практических способов и навыков выживания в экстремальных ситуациях, обучение оказанию первой помощи, профессиональное ориентирование молодежи и повышения уровня их подготовки в вопросах личной и общественной безопасности.

Также в комплекс первоочередных задач соревнования входит развитие международного сотрудничества и обмен опытом между молодежными организациями юных спасателей и пожарных разных стран мира.



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