Керчан радует наступление весны

Весна – пора теплых солнечных лучей, ясного неба и разноцветных цветов. Потепление заставляет всю природу просыпаться от глубокой зимней спячки. С каждым днем в Керчи появляется все больше весенних цветов, которые радуют глаз горожан.

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Ирис – своеобразный цветок: его сросшиеся лепестки образуют трубочку с шестью причудливо отгибающимися кончиками. Великолепная цветовая гамма представлена всеми оттенками радуги, от чего глядя на них невольно начинаешь радоваться жизни. Красота, великолепие и неприхотливость наглядно характеризуют цветы ирисы, значение которых всегда трактовалось как надежность, верность и искренность.

Яркими фотографиями весенних цветов поделился наш читатель Денис Бакаев.



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