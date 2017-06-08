Керчан с иностранными водительскими правами будут штрафовать

Начальник ГИБДД г. Керчи провел рабочую встречу с перевозчиками. На мероприятии были обсуждены вопросы иностранных водительских удостоверений в Керчи.

7 июня 2017 года в администрации Керчи начальник ОГИБДД УМВД России по г.Керчи Олег Паутов провел рабочую встречу с представителями предприятий и организаций города, осуществляющих перевозку пассажиров, продуктов питания и иных товаров. В мероприятии также приняли участие представители городской администрации, управления транспорта Керчи.

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Олег Паутов проинформировал присутствующих об изменениях, внесенных в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части запрета управления транспортными средствами лицами, имеющими водительские удостоверения иностранного или международного образца при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Изменения вступили в законную силу с 1 июня текущего года.

«Обязанность по выполнению указанного запрета возложена на работодателей, для которых введена административная ответственность. За допуск к управлению транспортом водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения, работодателю грозит ответственность в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей (ст. 12.32.1 КоАП РФ). Для водителей транспортных средств, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на основании иностранного водительского удостоверения, также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей и задержание транспортного средства (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч.1 ст. 27.13 КоАП РФ)», — отметил начальник ОГИБДД УМВД России по г.Керчи.

Обмен иностранных водительских удостоверений производится в МРЭО г.Керчи по результатам сдачи теоретического и двух практических экзаменов (экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамен по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения).

Олег Валерьевич акцентировал внимание присутствующих на возможность осуществления обмена иностранного национального водительского удостоверения без сдачи экзаменов и уплаты госпошлины лицам, получившим удостоверения на территориях АР Крым и г.Севастополя до 18 марта 2014 года и приобретшим гражданство Российской Федерации в соответствии с Федеральным Конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Выдача российских национальных и международных водительских удостоверений взамен утраченных (похищенных) иностранных национальных и международных водительских удостоверений, выданных в других государствах, не производится.

Для осуществления обмена иностранного национального водительского удостоверения гражданам необходимо обратиться в МРЭО г.Керчи (г.Керчь, ул.Дмитрия Глухова, 5) и представить следующие документы:

— заявление;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

— медицинское заключение;

— иностранное национальное водительское удостоверение;

— платежные документы об оплате государственной пошлины (2 тыс. рублей).

Напоминаем гражданам о возможности подачи заявления о выдаче, замене водительского удостоверения посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru. В случае подачи заявления через Портал, граждане экономят 30% по уплате государственной пошлины. Размер государственной пошлины в этом случае составит 1400 рублей.

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