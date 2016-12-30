Среди керчан проведут опрос о эффективности функционирования органов местного самоуправления. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра Керченской администрации.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан указ «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». В рамках данного указа жителям Крыма необходимо будет принять участи в электронном опросе, который состоит из 14 пунктов.

Ответить на вопросы можно будет в течении всего 2017 года (с 1.01.2017 по 31.12.2017).

Опрос размещен на Портале Правительства Республики Крым.

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