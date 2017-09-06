Керчан встревожила ночная канонада: что это было

Над Керчью были замечены военные самолеты. А поздним вечером раздавалась стрельба из тяжелого оружия. Горожане обеспокоены происходящим. Вчера вечером, 5 сентября, примерно в 20:00 над городом пролетело как минимум 2 военных самолета. Также была слышна отдаленная стрельба. Керчане недоумевают от происходящего, сея панику в социальных сетях.

Кто-то рассказывает, что от силы залпов тряслись стекла в домах, кто-то сообщает о наличии истребителей в воздушном пространстве над городом.

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Как оказалось, столь активными и шумными этой ночью были военные учения, которые на днях развернулись на территории всего Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Артиллеристы и ракетчики будут оттачивать свое мастерство на протяжении месяца. Их ожидает боевое слаживание взводов, освоение новых форм и способов выполнения огневых задач в области поддержки мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

Как сообщают в ведомстве, особое внимание будет уделено тренировкам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

В ходе учений военные будет использовать такое вооружение, как реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», «Смерч», 152-мм гаубиц 2С19 «Мста-С» и 2С3 «Акация», 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», а также самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона».

Учения продлятся до 6 октября. Следовательно, керчанам следует привыкнуть к звукам артиллерии и военным самолетам над головами.

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