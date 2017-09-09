Керчан ждет открытие новой спортивной площадки

В Керчи откроют новую спортивную площадку. В этот раз оборудование установили на Нижнем Солнечном.

Силами Спортивного Клуба «Грифон» РОО «Дружба народов Крыма», администрации Керчи и ряду небезразличных спонсоров в города устанавливают очередную спортивную площадку.

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«Как же долго ребята ждали эту площадку. Порядка половины года она лежала на складе, потому что вечно какие-то преграды появлялись на пути её установки, но вот наконец состоялось», — отмечает руководитель СК «Грифон» Максим Орленко.

Торжественное открытие состоится 17 сентября в 18:00. В рамках мероприятия пройдёт Кубок по воркауту среди керчан до 16 лет.

Поддержать спортсменов и принять участие в спортивном мероприятии могут все желающие.

Важно отметить, что средства на закупку металлоконструкций выделил БФ «Корсунь», сделали их ООО «Керчьремонт», бетон привёз Николай Зеленкевич. Площадка установлена в рамках совместного проекта СК «Грифон» и ремонтно- строительной компании «Керчьремонт» «Здоровый Крым. Доступный спорт в каждый двор».

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