Керчан ждет выступление оркестра МВД

В Керчи пройдет выступление оркестра культурного центра МВД. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

22 августа 2017 года в Керчь с концертом приедет оркестр культурного центра МВД по Республике Крым.

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Все желающие могут абсолютно бесплатно насладиться выступлением, которое пройдёт в центре города.

Так, с 17:00 до 18:00 на улице Ленина возле муниципального бюджетного учреждения «Городской дом культуры» (театр Пушкина) состоится выступление оркестра культурного центра МВД по Республике Крым.

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