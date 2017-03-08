Керчан зовут на автопробег «Крым – Россия навсегда»

Три года назад мы стали свидетелями и участниками исторического события – возвращения Крыма на историческую Родину. Автомобилисты и мотоциклисты не могут не отметить это событие и приглашают 18 марта в 10:30 присоединиться к масштабному пробегу по Керчи. Место сбора: район Стройгородка, поворот на Еникале.

Устраивать праздничные авто-мотопробеги по Керчи стало своеобразной традицией в нашем городе, поэтому третья годовщина подписания договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации не может остаться без внимания.

18 марта 2017 года всех керчан и гостей города приглашаем принять участие в мероприятии, которое откроет патриотический праздник. Под флагами России, Крыма и Керчи длинная колонна автомобилей и мотоциклов пройдет почти 22 километра по улицам Керчи и финиширует у площади Ленина, где в 12 часов начнется небольшой парад и концертная программа.

Автопробег «Крым – Россия навсегда»

Сбор: 10:30 (старт в 11:00)

Ссылка на карту с маршрутом: https://goo.gl/maps/idySgdeV2BC2

Точка сбора: район Стройгородка, поворот на Еникале (возле жд переезда).

Финиш: площадь Ленина, ул. Театральная.

Маршрут по улицам: Ярошенко, Генерала Кулакова, Войкова, Казакова, Кирова, Свердлова, Камыш-Бурунское шоссе, улица Буденного, Блюхера, Куль-Обинское шоссе, улица Чкалова, Пирогова, Советская, Адмиралтейский проезд, Театральная.

Длина маршрута: 22 километра.

Примерное время в пути: около часа.

Количество участников: около 50 автомобилей, 10 мотоциклов.Приглашение на автопробег официально приняли представители автосообщества «Drive2 Керчь», мотообъединения «Грифоны», мотосообщества «Эльтиген», клуб реконструкторов «Эльтиген»

Приглашение на автопробег официально приняли представители автосообщества «Drive2 Керчь», мотообъединения «Грифоны», мотосообщества «Эльтиген», клуб реконструкторов «Эльтиген».



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