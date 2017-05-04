Керчан зовут на выставку картин

В Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника открывается выставка картин керченского художника Романа Третьякова. Она откроется завтра, 5 мая в 16-00 часов по адресу ул. Театральная,36.

Роман Павлович — член Национального Союза художников Украины(2008), член Союза художников России(2014),Заслуженный художник Республики Крым(2016), родился и работает в Керчи и это четвёртая персональная выставка художника в родном городе. В 2012 году Третьяков Р.П. стал победителем городского рейтинга достижений «Золотой грифон – 2012» в номинации «Человек года». Все свои полотна художник пишет на природе, активный участник и организатор пленэров разного ранга.

Талантливый живописец написал сотни картин, многие из которых находятся в отечественных и зарубежных музеях и галереях, в том числе и в фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

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В рамках открытия выставки в 15-00 состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса «Моя открытка ветерану», организованная научно-просветительским отделом музея-заповедника.

Вход на открытие выставки -свободный.

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