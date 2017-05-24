Керчан зовут в Гостиную на Дворянской

Гостиная на Дворянской»: «Аджимушкай. Подземная цитадель»Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник приглашает творческую интеллигенцию города и любителей искусства на очередную встречу в формате научно-просветительного мероприятия «Гостиная на Дворянской»«Аджимушкай. Подземная цитадель», которая состоится 26 мая, в пятницу, в 16.00 в Картинной галерее ВКИКМЗ (ул. Театральная, 36).

В дни Памяти героических и трагических событий 1942 года, подвиге защитников подземного гарнизона, наш гость из Екатеринбурга Константин Стерликов расскажет о литературно-патриотическом проекте «Аджимушкай» в Свердловском областном медицинском колледже, о встрече с Ветераном Великой Отечественной войны, подростком вставшим в ряды защитников Аджимушкая, Михаилом Петровичем Радченко, его последнем интервью.

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Стерликов Константин Анатольевич — преподаватель гуманитарных дисциплин колледжа, номинант премии «Поэт года», лауреат международной премии «Наследие»(2014),учреждённой Великой Княгиней Романовой Марией Владимировной, Главой Русского Императорского дома, автор сборников стихотворений «Потерянные дневники Аджимушкая», «Аджимушкай. Подземная Цитадель» и поэмы «Ковчег Аджимушкая», посвящённых «несломленному Духу Подземного Гарнизона, тем, кто выстоял и победил».

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