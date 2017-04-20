Керчан зовут в кабаре

В ДК «Корабел» состоится премьерный показ нового спектакля «Cabaret express». Зрителям предстоит окунуться в неповторимую атмосферу кабаре.

«В новом спектакле мы приглашаем зрителей погрузиться в волшебную атмосферу кабаре, которая царит не только на подмостках, но и в зале, за уютными столиками. Кабаре — это театрализованное действие для изысканной публики», — отмечают организаторы мероприятия.

В ходе действия зритель познакомится с наиболее известными композициями, которые поставлены по мотивам популярнейших мюзиклов «Кабаре», «Мулен Руж» и «Виктор и Виктория». На мероприятия, гости посетят Париж и Берлин, улицы которых несут в себе особую историю и интригу.

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Волшебная музыка, головокружительные хореографические композиции, песни, знакомые многим, в исполнении заслуженной артистки Крыма Валентины Рыбаковой Организаторы обещают, что зритель равнодушным не останется.

Спектакль «Cabaret Express» — это калейдоскоп лучших мюзиклов, известных во всем мире. Спектакль состоится 27 апреля в 19:00.

Заказать билеты и получить справку о спектакле можно по телефону: +79787120794. Приобрести билеты также можно в кассе КДК «Корабел» с 12:00 до 18:00 (+7978 85 33 035; 6—34—89), или в супермаркете«ФУРШЕТ» (1 этаж) с 10:00 до 17:00

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