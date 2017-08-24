Керчанам готовы ответить на вопросы по имуществу

Керчь посетит делегация из министерства имущества. Все желающие смогут задать интересующие вопросы чиновникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации.В среду, 30 августа 2017 года, с 15:00 до 18:00 в администрации города состоится прием граждан.

У керчан появится возможность получить консультацию по вопросам имущества и земель у главных специалистов региона.

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Так, для проведения выездного приема в город прибудет министр имущественных и земельных отношений РК Анюхина Анна Владимировна, председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Спиридонов Александр Юрьевич, депутат Государственного совета РК, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Добрыня Евгения Александровна.

Прием будет проводиться по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 102

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