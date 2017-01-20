Торжественное собрание и праздничный концерт в честь Дня Республики Крым в этом году перенесли в зал культурного центра имени Богатикова.

Желающих посмотреть праздничное мероприятие оказалось в разы больше, чем мест в зале. Керчане не только заняли все сидячие места, но и расположились вдоль стен до самой сцены. Но, к сожалению, даже в таких условиях не все смогли посмотреть концерт, многие поехали домой.

Читайте: Крещенские купания в Керчи

«Я приехала с дочкой посмотреть концерт в честь любимого Крыма, а тут такое разочарование. В следующий раз даже не поедем», — рассказала керчанка Мария.

Напомним, что в прошлые годы торжественное собрание проходило на центральной сцене дворца культуры Корабел.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

