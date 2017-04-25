Керчанам окажут юридическую помощь

В Керчи юридическая служба проведёт выездной приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В четверг, 27 апреля, в 13.00 в здании Администрации города (ул. Кирова,17) пройдет выездной прием граждан юридической службой Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.
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Каждый, у кого есть вопросы относительно гражданства, справок о реабилитации, земельному и жилищному законодательству могут получить компетентное разъяснение.
Приём будет осуществляться по предварительной записи по телефонам 21311, +79788160328 (отдел по межнациональным отношениям Администрации города).
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