Керчанам окажут юридическую помощь

В Керчи юридическая служба проведёт выездной приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В четверг, 27 апреля, в 13.00 в здании Администрации города (ул. Кирова,17) пройдет выездной прием граждан юридической службой Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.

Читайте: Керченские моряки пройдут обучение на легендарном паруснике «Крузенштерн»

Каждый, у кого есть вопросы относительно гражданства, справок о реабилитации, земельному и жилищному законодательству могут получить компетентное разъяснение.

Приём будет осуществляться по предварительной записи по телефонам 21311, +79788160328 (отдел по межнациональным отношениям Администрации города).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

