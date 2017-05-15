Керчанам осталось ждать недолго – скоро дадут воду

На улицах Буденного и Индустриальное шоссе второй день нет воды. В горводоканале заверяют, что до подачи водоснабжения остались считанные часы.

Как сообщил сайту KerchINFO директор керченского водоканала Анзор БОРЛАКОВ, работники предприятия делают все, чтобы восстановить водоснабжение в домах по улице Ворошилова, Буденного и Индустриальное шоссе.

«Уже запускаем воду», — констатировал директор.

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Ранее жители Буденного сообщили о том, что вода в их кранах появилась на несколько часов.

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