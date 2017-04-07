Керчанам подарили «Красную книгу Крыма»

В Керчи открылась выставка фоторабот «Красная книга Республики Крым в фотообъективе», где были представлены работы старшего преподавателя кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Григория ПРОКОПОВА. Он – один из авторов «Красной книги Республики Крым.

Основной целью такого мероприятия является формирование экологической культуры и повышение уровня экологической грамотности населения.

На выставке присутствовали почетные гости. Это заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Сергей КОМПАНЕЙЦЕВ, а также заместитель председателя Керченского городского совета Николай ГУСАКОВ.

Во вступительной речи Сергей КОМПАНЕЙЦЕВ поздравил всех собравшихся с открытием мероприятия, а также подарил Керчи «Красную книгу Крыма».

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В свою очередь Николай ГУСАКОВ поблагодарил министерство экологии за открытие такой выставки в Керчи и отметил, что представленные фотоработы позволят керчанам более глубоко ознакомиться с флорой и фауной Крыма.

Торжественная часть мероприятия сопровождалась выступлением детского ансамбля «Эвергринс». После чего гости выставки приступили к осмотру представленных работ.



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