Керчанам покажут «дух, волю и силу»

В это воскресенье, 24 сентября в 10.00 на городской набережной пройдут соревнования «Дух.Воля.Сила» Как сообщают организаторы, это первый турнир такого формата.

«Это соревнования не от федерации какой-либо, не от администрации города, это соревнования наши уличные, организованы усилиями здравых парней для всех жителей нашего города, независимо от возраста, и веса, независимо от религиозных пристрастий и политических взглядов. Принципиально мы не собираем никаких денежных взносов со спортсменов, но гарантируем победителям денежные призы и приятные подарки от наших спонсоров!».

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Спортсмены будут подтягиваться на турнире в силовом стиле, отжиматься на брусьях, поднимать Молот Тора (диск весом в 15кг) и выполнять другие силовые упражнения. Участвовать в соревнованиях может любой желающий.

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