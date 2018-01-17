Керчанам покажут Венецию

В керченской Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника 9 февраля в 15-00состоится открытие выставки работ известной керчанам фотохудожницы Натальи БЕЛЕНЦОВОЙ из Челябинска.

На этот раз увлеченная, любознательная путешественница представит фотовыставку «Взгляд из-под маски», посвящённую ежегодно проходящему Венецианскому карнавалу.

Выставка родилась по итогам трёхдневной поездки в Венецию на легендарный, один из старейших Венецианский карнавал. Погулять на славу венецианцы любили ещё эдак Х-ХI веков назад, и уже тогда считалось, что запретных тем и шуток в дни карнавала не существует. Примерно тогда же появились и знаменитые на весь мир венецианские маски, правда, носить их разрешалось только в праздник, в другое время за эту вольность могли и высечь розгами. Современный венецианский карнавал – лихая смесь традиций и маркетинга: традиционные балы, шествия, театрализованные шоу, концерты, цирковые представления.

Для полного погружения в атмосферу праздника необходимо слиться с окружающей действительностью. А это значит надеть маску и стать частью разноязыкой и пёстрой карнавальной толпы. Именно так и были сделаны фотографии, представленные на выставке. Именно так мастер фотографии предлагает нам посмотреть на мир из-под карнавальной маски, погрузившись в атмосферу ярких красок, сильных эмоций и фееричного действа.

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Фотопроект успешно экспонировался в областных культурно-выставочных центрах Южного Урала (Челябинск, Курган) и в г.Севастополь.

Наталья БЕЛЕНЦОВА – фотохудожник, художник, писатель-эзотерик, член Союза фотохудожников России, член Русского Географического Общества, победитель национальных фотоконкурсов “Лучший фотограф – 2010” и “Дикая природа России – 2012”, проводимого “National Geographic Россия”, победитель международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2012, неоднократный призер различных российских и международных конкурсов.

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