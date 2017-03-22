Керчанам покорился «Южный ветер»

18-19 марта в Анапе состоялись Всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Южный ветер». Керченские ребята, солисты образцового ансамбля бального танца «Ритм» МБУДО ДШИ имени Р.В.Сердюка (руководители Цыганкова Н.В. и Демидова Г.Я.) в очередной раз оказались на высоте.

Керченские бальники уже приучили к своим победам. Напомним, что в конце января этого года «Ритм» привез более 10 медалей с турнира в Севастополе. А еще чуть ранее керчане покорили Симферополь.

Читайте: «Планета ПРОСПОРТ» научит детей танцевать джаз-фанк и вакинг

Итоги Всероссийских соревнований по танцевальному спорту:

Тюшкевич Григорий — Брус Диана — 2 место

Широбоков Дмитрий — Дрозд Анастасия — 2 и 3 место

Цыганков Данил — Жорняк Дана — 1 и 3 место

Краснов Иван — Полякова Дана — 3 место

Обозный Данил — Рудик Валерия — 2 место

Катамахин Кирилл — Фоменко Валерия — 2 место

Удовидченко Андрей — Брус Дарина — 1 место

Крючкова Алиса — 1 место

Барабаш Алина — 1 место

Костикова Анна — 1 место



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

