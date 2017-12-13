Керчанам предлагают обсудить стратегию развития города

Керчан приглашают принять участие в создании проекта Стратегии социально-экономического развития города. Горожане смогут высказать свои пожелания и предложения.
Керченская городская Администрация объявила о предстоящих публичных слушаниях по проекту Стратегии социально-экономического развития города да 2030 года. на слушания пригласили керчан.
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Все желающие могут высказать свои предложения по развитию культурного уровня в Керчи, развитию промышленности, повышению уровня жизнедеятельности и многое другое.
Слушания пройдут 15 декабря в 14-00 по адресу г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 101.
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