Керчанам предлагают обсудить стратегию развития города

Керчан приглашают принять участие в создании проекта Стратегии социально-экономического развития города. Горожане смогут высказать свои пожелания и предложения.

Керченская городская Администрация объявила о предстоящих публичных слушаниях по проекту Стратегии социально-экономического развития города да 2030 года. на слушания пригласили керчан.

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Все желающие могут высказать свои предложения по развитию культурного уровня в Керчи, развитию промышленности, повышению уровня жизнедеятельности и многое другое.

Слушания пройдут 15 декабря в 14-00 по адресу г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 101.

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