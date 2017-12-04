Керчанам предлагают создать тело своей мечты

В Керчи стартует 4 сезон фитнес-проекта Вeauty Body, созданный для людей, желающих изменить свою жизнь. Организатором, как и прежде, выступает Федерация бодибилдинга республики Крым, первый кастинг назначен на 24 декабря.

Главная задача проекта – подготовить спортсменов к выступлениям на самых значимых соревнованиях по бодибилдингу от городского до международного уровней. В течение четырнадцати недель участников ожидают различные семинары по правильному питанию, регулярные тренировки по индивидуальным программам, мастер-классы по позированию, актерскому мастерству, макияжу, а также фотосессии для сравнения результатов в финале проекта.

По итогам заключительного выступления будут определены призеры в 4 открытых номинациях:

￼- фитнес бикини

￼- фитнес бикини: мастера 35+

– ￼мэнс физик

– ￼классический бодибилдинг

А также продолжится развитие номинации Re Start для тех, кто просто хочет усовершенствовать свое тело, без развития спортивной карьеры.

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Организаторы утверждают, что для участия в проекте не существует никаких ограничений по полу или возрасту: «На кастинг мы приглашаем абсолютно всех, потому что считаем, что спортом может заниматься любой человек. А выбор, в какую программу записываться – зависит уже от желания участника. Либо это будет будущий спортсмен, который хочет попробовать себя в спортивной карьере, либо человек, который просто желает привести себя в порядок, стать здоровее, подтянутей», — рассказала журналистам Керчь ИНФО одна из организаторов проекта Наталья ПЕРШКО.

В команде BB-проекта работают лучшие тренера города, у которых за плечами уже не один чемпион. Среди них: Наталья Кадникова, Юлия Галанова, Денис Метенков, Александр Иванов, Наталья Першко, Роман Игнатьев. А также несколько новых тренеров-кураторов, с которыми участники познакомятся непосредственно на кастинге. С участниками, претендующими на номинацию Re Start будут заниматься Алена Городец, Ксения Ламброзо и Анна Карагодина.

После нескольких насыщенных спортом и новыми знаниями недель всех участников ожидает грандиозный финал, подарки от спонсоров, награды, сюрпризы, хорошее настроение, а главное — стройное и прекрасное тело!

Чтобы задать вопрос или подать заявку на участие, пишите в сообщения группы ВК vk.com/beautybodykerch



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