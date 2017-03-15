Керчанам предлагают улучшить жилищные условия

Керчане определенных льготных категорий могут принять участие в программе по улучшению жилищных условий. Для этого необходимо подготовить пакет документов и направить в соответствующую инстанцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым № 75 от 15.02.2017 г. «Об утверждении порядка и условий приобретения гражданами жилья экономического класса, строящегося на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности», предоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой организации «Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования» в целях строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан» органами местного самоуправления формируются списки желающих улучшить свои жилищные условия в соответствии с программой «Жилье для российской семьи» по следующим объектам:
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1.Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская., в районе школы №36 здание Тип №1.
2.Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская., в районе школы №36 здание Тип №2.
Для участия в программе приглашаются граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и платежеспособные.
Данной программой предусматривается приобретение жилья экономического класса в пределах стоимости 1 кв.м. в размере 45000 руб.
Программой предусмотрено участие льготной категории граждан:
-граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений не более 18 кв.м. на каждого члена семьи, для одиноко проживающих — не более 32 кв.м.);
-граждане, проживающие в аварийном и непригодном жилье;
-граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющихся получателями материнского капитала;
-граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
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-граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
-граждане являющиеся ветеранами боевых действий;
-граждане, состоящие на квартирном учете граждан;
-граждане — участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
-граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, органах местного самоуправления является основным местом работы;
-граждане, являющиеся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов.
Желающие принять участие в программе подают в орган местного самоуправления следующие документы:
1. Заявление по установленной форме;
2. Паспорт (оригинал и ксерокопию) каждого члена семьи;
3. Свидетельство о заключении брака (оригинал и ксерокопию);
4. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопию);
5. Документ о доходах каждого члена семьи.
6. Льготный документ.
7. Справка о месте регистрации по форме 9.
Заявки о намерениях принять участие в данном проекте Вы можете подать в отдел учета, приватизации и распределения жилого фонда с 9-00 до 12-00 во вторник и четверг (Кирова, 17).
Также сообщаем, что Фонд предоставляет консультации о реализации вышеуказанных проектов по адресу: г.Симферополь, ул.Горького,3 и по тел. (3652)668-640.