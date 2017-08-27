Керчанам предлагают «вглядеться в лицо героя»

МЧС Крыма проводит фотоконкурс «Вглядись в лицо героя». Представленные работы должны отражать хронику жизни спасателей, пожарных и представителей других профессий.

Фотоконкурс «Вглядись в лицо героя» проводится в рамках Регионального этапа IX Всероссийкого фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества 2017». Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Участниками могут стать не только профессиональные фотографы, но и любители, а также представители средств массовой информации, журналисты и все желающие. Возраст не ограничен.

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Главное условие — фотоработы должны быть отражение жизни спасателей, пожарных или представителей других профессий.

Для участие в конкурсе можно отправлять одну фотографию или серию снимков в цветном или черно-белом формате.

Конкурсные работы необходимо направить до 1 октября 2017 года на электронную почту пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Крым crimeamchs@yandex.ru или по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103.

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