Керчанам предложили работу на строительстве федеральной трассы

На строительство федеральной трассы «Таврида» требуются тысячи работников. В основном, инженеры и монтажники.

По данным подрядчика трассы АО «ВАД», на сегодняшний день на стройплощадки нужны около 3500 рабочих.

«В основном потребность в рабочих специальностях и специальностях механизаторов. Все, кто имеет такую квалификацию, будут трудоустроены», — уточнил министр транспорта РК Анатолий ВОЛКОВ.

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Заработная плата, в соответствии с информацией генподрядчика, варьируется от 35 до 45 тысяч рублей. Компании нужны инженеры, техники, монтажники, учетчики материалов и люди с другими специальностями.

Людям предлагают график: пятидневка с 9:00 до 18:00 с компенсацией затрат на проживание.

Вакансии откроют в Керчи и Симферополе. Следить за последней информацией можно на сайте АО «ВАД».

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