Керчанам представили музейные редкости Китея

В историко-археологическом музее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в рамках проекта «Музейные редкости» открыли выставку «Находки из Китея». Экспонируется 60 предметов из этого городища и некрополя. Выставка ярко характеризует все стороны жизни древнего города Боспорского царства. Среди предметов старины посетители музея могут ознакомиться с керамическими, металлическими, стеклянными предметами, характеризующими жизнь боспорян, а также с историей исследований древнего города.

Читайте: Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»

«Изучение каждого древнего города важно. потому что это дает понятие о древней жизни в целом. Все находки уникальные для каждого города. Поэтому они и подпадают под понятие «Музейные редкости» — отмечает старший научный сотрудник исторического отдела ВКИКМЗ Семен Шестаков.

В экспозиции можно увидеть не только предметы, уже давно входящие в фонды музея, но и те, что найдены буквально в прошлом году. Кроме этого выставка показывает разные этапы реставрации находок начиная от первичной склейки и заканчивая окончанием работ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

