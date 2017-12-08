Керчанам рассказали про экологическую ситуацию вокруг Крымского моста

Вчера, 7 декабря, в стенах Керченской картинной галереи состоялась научно-просветительская встреча «Гостиная на Дворянской «Керчь в Год экологии. Перспективы и действительность», посвященная экологической ситуации в городе.
На мероприятие были приглашены все желающие, однако большую часть присутствующих составляли студенты Керченского медицинского колледжа им. Г.К. Петровой. Последние, кстати, сыграли совсем не последнюю роль в создании презентуемых материалов: ребята на протяжении уже нескольких лет тесно сотрудничают с Керченской природоохранной общественной организацией «Экология и мир» и ведут активный мониторинг несанкционированных свалок на территории города, а также занимаются разработкой собственных проектов, способных значительно улучшить экологическое состояние родного края. Будущие медики подготовили несколько информативных докладов на поднятую тему.
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Особое же внимание в рамках встречи было уделено строительству транспортного перехода через Керченский пролив. «Нам очень повезло, что в нашем городе берет начало «стройка века». Тем более, что она связана с морем, многих керчан беспокоит, как эта стройка отразилась или отражается на морской среде», – озвучил одну из популярных тем для обсуждений председатель совета КП ОО «Экология и мир» Виктор Федорович ПОПОВ.
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Для разъяснения возникших у горожан вопросов, связанных с влиянием будущего моста на окружающую среду, на «Дворянскую» пригласили члена постоянной общественной наблюдательной комиссии при строительстве Керченского моста Вадима КУТУЗОВА. Гость рассказал, что у совета было два заседания, одно из которых было сугубо экологической направленности. «Что касается в целом строительства, общественным советом поднимались такие вопросы, как влияние перевозки грузов, сыпучих материалов на строительство. Поскольку оно влияет на экологическую ситуацию, как в целом по городу, так и в отдельных случаях, в частности, на состояние дорог. Компенсационные мероприятия за счет средств, выделенных на мост, тоже предусмотрены, и когда строительство закончится, есть определенные выделенные деньги, которые будут потрачены на восстановление, в том числе, дорожного покрытия у нас в городе», – резюмировал КУТУЗОВ.
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Более подробный доклад о принимаемых мерах, направленных на сохранение окружающей среды в зоне строительства Керченского моста, подготовила студентка медколледжа Зарина ШЕЙХБАЕВА. Девушка еще раз подтвердила, что за состоянием природы возле стройки постоянно наблюдают специалисты, что позволяет вовремя предупреждать отклонения от нормы.