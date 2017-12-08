Керчанам рассказали про экологическую ситуацию вокруг Крымского моста

Вчера, 7 декабря, в стенах Керченской картинной галереи состоялась научно-просветительская встреча «Гостиная на Дворянской «Керчь в Год экологии. Перспективы и действительность», посвященная экологической ситуации в городе.

На мероприятие были приглашены все желающие, однако большую часть присутствующих составляли студенты Керченского медицинского колледжа им. Г.К. Петровой. Последние, кстати, сыграли совсем не последнюю роль в создании презентуемых материалов: ребята на протяжении уже нескольких лет тесно сотрудничают с Керченской природоохранной общественной организацией «Экология и мир» и ведут активный мониторинг несанкционированных свалок на территории города, а также занимаются разработкой собственных проектов, способных значительно улучшить экологическое состояние родного края. Будущие медики подготовили несколько информативных докладов на поднятую тему.

Читайте: Крымский мост получил национальную премию

Особое же внимание в рамках встречи было уделено строительству транспортного перехода через Керченский пролив. «Нам очень повезло, что в нашем городе берет начало «стройка века». Тем более, что она связана с морем, многих керчан беспокоит, как эта стройка отразилась или отражается на морской среде», – озвучил одну из популярных тем для обсуждений председатель совета КП ОО «Экология и мир» Виктор Федорович ПОПОВ.

Читайте: Подрядчик «Тавриды» просит Минэкологии увеличить число карьеров

Для разъяснения возникших у горожан вопросов, связанных с влиянием будущего моста на окружающую среду, на «Дворянскую» пригласили члена постоянной общественной наблюдательной комиссии при строительстве Керченского моста Вадима КУТУЗОВА. Гость рассказал, что у совета было два заседания, одно из которых было сугубо экологической направленности. «Что касается в целом строительства, общественным советом поднимались такие вопросы, как влияние перевозки грузов, сыпучих материалов на строительство. Поскольку оно влияет на экологическую ситуацию, как в целом по городу, так и в отдельных случаях, в частности, на состояние дорог. Компенсационные мероприятия за счет средств, выделенных на мост, тоже предусмотрены, и когда строительство закончится, есть определенные выделенные деньги, которые будут потрачены на восстановление, в том числе, дорожного покрытия у нас в городе», – резюмировал КУТУЗОВ.

Читайте: Как Керченский мост повлияет на экологию

Более подробный доклад о принимаемых мерах, направленных на сохранение окружающей среды в зоне строительства Керченского моста, подготовила студентка медколледжа Зарина ШЕЙХБАЕВА. Девушка еще раз подтвердила, что за состоянием природы возле стройки постоянно наблюдают специалисты, что позволяет вовремя предупреждать отклонения от нормы.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

