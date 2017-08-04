Керчанам расскажут о героях Крыма

Керчь посетили участники экспедиции «Комитета по сохранению Памяти Героев Подвига Самопожертвования». Руководители исследования встретились с главой администрации города.

Руководитель экспедиции Сергей Валентинович Звягин и Сергей Павлович Романовский встретились с Главой Администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным.

Экспедиция посвящена памяти героев подвига самопожертвования, на примере подвига Александра Матросова, однако мало кто знает, что кроме него такой подвиг совершили еще сотни людей, в том числе и при освобождении Крыма.

Также целью визита является мониторинг воинских захоронений, памятников и мемориалов Великой Отечественной войны, помощь в увековечивании памяти героев.

Особе впечатление произвело на гостей количество воинов, получивших звание «Герой Советского Союза» при освобождении города, и что в их честь в поселке Героевское была высажена «Аллея Героев».

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Главе администрации гости передали книги, написанные знаменитым путешественником современности Федором Конюховым.

Долгая и плодотворная встреча завершилась договоренностью, что этой осенью члены комитета вновь посетят наш город, проведут встречи со школьниками, членами военно – патриотических организаций, поисковыми отрядами и более подробно расскажут о героях-крымчанах.

Также все школы города получат книги и плакаты на эту тематику.

Как отметил Сергей Вадимович, Керчь – это не только город – герой, но и самый древний город России, в память о нем гостям были вручены сувениры и подарки.

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