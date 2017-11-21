Керчанам расскажут о прошлом и будущем города

Керчан приглашают сразу на две интересные выставки. Посетителям предлагают заглянуть в прошлое, и откроют тайны будущего.

23 ноября в 10:00, в керченском Лапидарии состоится открытие временной выставки в рамках цикла «Музейные древности». Здесь посетителям расскажут и покажут культ Боспора – системы верований и обрядов, изображение почитаемых боспорскими греками богов и богинь. Специалисты расскажут, как уживались божества эллинского и местного пантеонов.

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7 декабря в 15:00, в керченской Картинной галерее керчанам предлагают ознакомиться с результатами научных исследований, которые покажут, какой будет Керчь в будущем. Тематическая встреча в формате научно-просветительного мероприятия «Гостиная на Дворянской» состоится в рамках государственного проекта «Год экологии». Мероприятие проводится совместно с Керченской природоохранной общественной организацией «Экология и мир», с участием представителей Администрации города, постоянной общественной экологической комиссии, преподавателей и студентов Керченского медицинского колледжа.

Сейчас в нашем городе заметны существенные изменения. Город преображается. Главным объектом внимания становится стройка века. Керченский мост и трасса Таврида меняют настоящее и будущее нашего города. Поэтому тема экологического состояния Керчи сегодня очень актуальна.

Научно-просветительного мероприятия «Гостиная на Дворянской» «Керчь в Год экологии. Перспективы и действительность», поможет всем интересующимся узнать, как масштабное строительство влияет на окружающую среду нашего города.

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