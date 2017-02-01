Керчане начали массово обсуждать отключение света в городе в социальных сетях. Горожане волнуются, поскольку керченское отделение РЭС никак не комментирует происходящее.

Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, в Керчи в течении последних двух дней начались веерные отключения света. Чем дольше это продолжается, тем больший резонанс и огласку среди жителей города это получает. Тема веерных отключений стала темой №1 для обсуждения на остановках, в общественном транспорте, на рынке и, конечно же, в интернете.

Проанализировав сообщения читателей, можно констатировать, что отключения коснулись следующих улиц: Королёва, Семь Ветров, Чкалова, Комарова, Мирошника, Генерала Петрова, Голощапова, Степана Разина, а также в домах на остановке «Стадион» и в поселках Октябрьское и Мичурино.

«Это когда закончится? Одни со светом и не знают, что кругом сидят без света, а другие смотрят и думают, почему такая несправедливость. Кто за эти отключения отвечает?», — комментируют читатели KerchINFO.com.

Читайте: График отключения света в Керчи в феврале

Важно отметить, что сами керчане по-разному относятся к перебоям с электроэнергией. Некоторым не составляет проблем побыть час/полтора без света, а других это очень возмущает. Так или иначе, но всех настораживает то, что официальные структуры в лице керченского РЭС не поясняют ситуацию, а телефонные линии либо заняты, либо не отвечают.

Молчание официальных лиц Крыма и КрымЭнерго может означать только одно — электросеть полуострова оказалась не готова к зимним пикам потребления электроэнергии. Скорее всего, ответственные лица отмалчиваются, поскольку понимают, что официальное заявление повлечёт за собой необратимые последствия в виде увольнений и других наказаний.

В виду сложившей ситуации, керчанам следует быть готовыми к тому, что в любой момент в их квартирах может погаснуть свет. Для профилактики не следует включать одновременно большое количество электроприборов, а во время перебоев тщательно проверять все выключатели.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

