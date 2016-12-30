Предновогодняя суета дает о себе знать. Керчане устремились в центр для приобретения подарков близким и продуктов к праздничному столу.

Такая активность керчан сделала проблемным снять деньги в банкомате. Для того, чтобы снять деньги, некоторым приходится около получаса простоять в очереди из 15-20 человек.

Однако, даже если ваше терпение не лопнет и вы дождётесь своего чреда, существует риск попасть на различного рода ограничения. Например, в некоторых банкоматах не осталось мелких купюр и меньше, чем 5 тысяч снять не удастся, в других же, наоборот, максимальная сумма к снятию — 15 тысяч рублей. Есть и такие банкоматы, в которых денег не осталось совсем и, выстояв очередь, можно нарваться на «ноль».

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В данной ситуации, наиболее разумным будет попытаться снять деньги в ближайшем к дому отделении, а не пытать счастья в центре Керчи.

Ранее редакция KerchINFO.com уже писала, что праздничный ажиотаж спровоцировал пробки на центральных дорогах города.

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