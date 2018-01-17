Керчане благодарят сотрудников Скорой помощи

Керчанка благодарит 11 бригаду Скорой помощи за профессионализм и человечность. Письмо благодарности пришло на почту сайта КерчьИНФО.

В редакцию КерчьИНФО пришло письмо от керчанки Анны. Она просит выразить огромную благодарность 11 бригаде Скорой помощи, которые дежурили 16 января.

Анна вызвала медиков пожилому мужчине (ветерану ВОВ). Бригада приехала очень быстро, оперативно и четко стали оказывать неотложную помощь, очень чутко и с пониманием отнеслись к родным дедушки.

«Помогали нести носилки, в больнице были с дедулей рядом до самой госпитализации! Огромное спасибо за внимание, понимание, чуткость и ваш профессионализм! Вы – «Человеки с большой буквы! Огромное вам спасибо!», – пишет керчанка.

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В своем письме Анна отмечает, что зачастую если пожилому человеку 90 лет, то медики и не хотят даже связываться, и на все болезни один ответ: « Ну что вы хотите – возраст». А скорая, чаще всего неохотно приезжает:

«Эти сотрудники Скорой помощи – просто бальзам на душу! Вернули веру в то, что есть Человечность и в медицине!»

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